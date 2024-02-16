民眾黨主席柯文哲（中）出席民眾黨立委林憶君（左二）台東服務處揭牌。（蔡旻妤攝）

民眾黨主席柯文哲今天下午抵達台東，首站在縣議員陳宏宗陪同下前往台東縣政府拜會台東縣長饒慶鈴，隨後公開行程，先後到台東天后宮參拜、民眾黨立法委員林憶君台東縣服務處揭牌，晚上舉辦小草見面感恩會，行程滿檔。

柯文哲團隊與林憶君在天后宮董事長林有德陪同下，參香拜拜祈求國泰民安，並與廟方閉門會談。

柯文哲出席揭牌儀式時宣布由前國民黨籍台東縣議會副議長、現任議員陳宏宗擔任主委。柯文哲致詞表示，感謝在地方長年經營有成的陳宏宗願意擔任黨部主委，「個人萬分感謝陳宏宗願意承擔這個職務」，為了要對花東有更好、更完整的服務，特別讓林憶君立委來負責花東地區，未來在縣議會有陳宏宗、中央有林憶君，這樣民眾黨在台東就有完整的服務系統。

柯文哲說，台灣民眾黨到現在4年半，在這場選舉看到缺點，在傳統媒體上是絕對的弱勢，在地方組織也沒有很完整的組織，經過檢討以後重新出發，一步一步把過去比較欠缺的部分補足，今天只是藉服務處開幕的機會，向大家介紹未來縣黨部主委及花東地區服務的立委。

陳宏宗受訪時表示，民眾黨對百姓服務一定要做好，對所有台東縣民一定要脖子軟、腰要軟，來傾聽縣民的聲音，並向中央爭取更多交通建設及公地放領。

陳宏宗強調，「台東最需要的是花東快速道路或是高速公路，台東到花蓮時速最快每小時70公里，西部高速公路早已密密麻麻」，台東落後西部太多，台東農民種植的鳳梨釋迦出口也遭遇許多困難，希望民眾黨立委在立法院能為台東人發聲。民眾黨今晚在台東享溫馨餐廳舉辦小草感謝晚宴，柯文哲一進場，小草們高喊「4年後的選擇柯文哲」、「台灣的選擇柯文哲」，眾人力挺柯文哲。