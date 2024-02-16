目前已有43所大專校院推動學生「心理健康假」，但高中以下學校尚未啟動，台灣青年民主協會為此發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內共有 3176 位來自全台各地的國高中生參與，共同呼籲教育部盡快規畫國高中心理健康假與配套措施。教育部回應，規畫3月起依照各校意願開放高中試辦。

教育部表示，為研議高級中等學校學生身心調適假可行方式及相關配套措施，國教署自111年12月至112年4月邀請專家學者、教師團體代表、家長團體代表、兒少代表及學校代表等召開8次諮詢會議，並於112年5月徵詢各地方政府之意見，就各重要議題蒐整相關團體代表及人員的實務意見，凝聚共識，期穩健推動。

教育部提到，為利「身心調適假」制度順利推行，已研訂相關試辦計畫及注意事項（草案），並已規畫自113年3月起依各校意願開放高中試辦，後續就學校試辦經驗，訂定相關配套措施，並透過多元方式強化宣導，期於113學年度穩健上路。