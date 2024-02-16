陸網近來瘋傳有男星感染愛滋病，而《財經早餐》首席品牌官張程棟早在1月也發文爆料過，而現在更有消息指出這名男星是吳京，對此，粉絲也力挺，痛批根本是謠言。

有網友爆料，橫店出現一名男星感染愛滋病，目前正在北京醫院治療，而之後更傳出這名男星就是吳京，不過粉絲力挺，表示被爆料的是1995年後出生的男星，明顯和1974年出生的吳京不符。

此外，1月時《財經早餐》首席品牌官張程棟就發文表示：「最近，明星扎堆去醫院檢查HIV，人心惶惶。據說有明星得了HIV，而且男女都有，大好的生命因為慾望不自愛而失去。」不過當時並未引發關注，近來又被炒作起來，不過目前消息都未被證實。

其實，爆料源頭指出該名男星是正在上升的明星，但是為人心高氣傲，常讓助理幫忙約女人，過著縱慾的生活，「最近他踩大雷了，他去年約會過的一個女生突然爆出了患上愛滋病的消息，目前事情在他們那個小圈子裡都發酵開來了，現在他也是急得很，已經連夜借用助理的名頭去醫院做檢查，生怕自己也中招。」