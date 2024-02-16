龍年好運攏總來！台灣彩券表示，113年春節加碼「大樂透」自2月6日起連續19天天天開獎到元宵節，締造史上連續開獎最長天數，同時加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項；另威力彩19日頭獎上看4.6億元 。

依台灣彩券統計，今年「大樂透」春節加碼360組100萬元「春節大紅包」活動，加碼獎金總計3.6億元，截至2月15日已實施10次開獎，累計開出217組100萬元，共送出2.17億元的獎金，總中獎注數為257注，其中一注獨得的比例達70.4％，總計有181位幸運兒獨得100萬元獎金，這些中獎彩券的單張購買金額自50元至52,500元不等，平均單張投注金額則為576元，有15.2％是採用包牌方式中獎的，其中有69.2％幸運兒採用七連碰的包牌買法，而八連碰包牌買法則佔了25.6％，其餘5.1％則是採用十連碰，一次投注10個號碼。

此外，大樂透自龍年開春以來已開出四次頭獎，分別於大年初一（2/10）送出3.6億元、大年初二（2/11）1億元、大年初五（2/14）1.6億元、大年初六（2/15）1億元，總計誕生5名億萬富翁，大年初一（2/10）開出的3.6億元頭獎，由兩注均分，每注各得1.8億元獎金，兩注頭獎分別落在臺中市太平區的「財富自由彩券行」以及新北市中和區的「將帥彩券行」，其中一張中獎彩券是自行選號購買一注，搭配多期投注的買法，一次連續投注8期，單張購買金額共400元，另一張中獎彩券則是花了150元以電腦選號購買三注，其中一注幸運對中頭獎。

台彩說， 大年初二（2/11）於臺南市善化區「贏通海彩券行」開出的1億元頭獎，由一注獨得，中獎人是自己指定選號，一次購買十注，單張投注金額達500元。大年初五（2/14）開出的頭獎則是由高雄市路竹區的「竹旺彩券行」售出，頭獎得主是以自行選號方式一注購買兩注且連續投注十期，只花了1,000元就抱走1.6億元頭獎。大年初六（2/15）頭獎則於臺中市烏日區的「億昇彩券行」開出，中獎人以自行選號的方式每期投注500元、連續投注十期，單張投注金額5,000元，幸運將頭獎帶回家。

台彩表示，「大樂透」加碼的360組100萬元春節大紅包獎項尚有143組未送出，想一次打包帶走億元頭獎與加碼100萬元獎金的民眾，可以參考以上大獎彩券的買法，不論是花350元一次選好七個幸運號碼或到投注站指名購買春節加碼「大樂透」七連碰，增加中獎機率，或者採用多期投注方式將元宵節前的大樂透一次買期，都能增加被財神爺青睞的機會。

「威力彩」自2月5日加碼2億元以來頭獎尚未開出，距離前一次開出頭獎，已連摃7期，台灣彩券表示，預估下週一（2/19）開獎的「威力彩」頭獎上看4.6億元。另外，每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」獎金加碼活動即將於本週日（2/18）劃下句點，想中獎的民眾千萬要把握機會！