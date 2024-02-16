嘉義市長黃敏惠今天出席職人劇《華麗計程車行》開播記者會。（嘉義市政府提供）

優質職人劇《華麗計程車行》描述嘉義最早經營的車行之一「華麗計程車行」的家族故事，大量場景在嘉義取景，市長黃敏惠今天出席開播記者會，力邀全國觀眾於2月18日晚上10點追劇，看好戲就在LINE TV、華視、Netflix、HamiVideo。

黃敏惠表示，嘉義市擁有滿滿能量，這份強大能量來自城市歷史的淬鍊，加上在地人的溫暖、溫度而形成，透過陳俊文老師的原著小說，以及LINE TV、華視、文策院等工作團隊，推出年度大戲《華麗計程車行》，呈現地方故事與運將文化，說出「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」，讓一直發光發熱的嘉義市被更多人看到。

黃敏惠還說，2021年全國疫情三級警戒，嘉義市有8成服務業衝擊最大，非常感謝華麗計程車行「董娘」丁靜慧，配合市府團隊，接送長輩往返疫苗接種站接種疫苗，只要部分負擔50元，其餘由市府支出，共度疫情艱難時刻。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬指出，戲劇全程於嘉義拍攝取景，嘉義市建城三百多年所累積的文化底蘊及在地人文風景，深受劇組喜愛，市府積極推動「十大旗艦計畫-影視新協力」，整合各項協拍計畫與資源，吸引國內外劇組來嘉拍片，去年上映的電影《車頂上的玄天上帝、即將上檔的《華麗計程車行》，都是以嘉義故事為拍攝背景。