桃園市查獲少年涉毒人數近3年遞減，涉詐人數近3年遞增。桃園市警局少年隊、桃園市教育局推動友善校園周，16日到桃園高中宣導，並和大學志工以快閃舞蹈表演融入反毒品、詐騙、暴力、霸凌等議題。

根據統計，桃園市2021至2023年近3年查獲少年涉毒案件從132、73、67人逐年遞減，至於涉詐人數則是62、91、105人逐年遞增。警方說少年犯罪最常見是打架、竊盜，不過詐騙、毒品因其獨特性，最受到注目。另警方也說明，少年涉詐案件不僅是詐騙集團案件，也有不少數量是網路遊戲寶物、遊戲點數、演唱會門票買賣等狀況。

為提醒學生開學後注意防範少年犯罪，警方也結合教育局開始宣導，警方說，協同教育局學輔校安室，與桃園市府靈糧堂合作，邀請大學志工團隊前往桃園高中反毒防詐宣導。

少年隊指出，目前常見網路詐欺案件最常見的5種有投資詐騙、解除分期付款、假網拍、猜猜我是誰以及假檢警。且目前使用智慧型手機年齡層下降到國中、小，學生接觸網路時間增加，受到網路詐騙風險也增高，提醒學生要避免受到詐騙。如求職打工若標榜輕鬆、高薪往往都是詐騙集團，可能一不注意就成為車手。

教育局則提到，若學校發生學生疑似受到詐騙事件時，應依照「校園安全及災害事件通報作業要點」通報，並協助受害學生。對於校園霸凌案件，也鼓勵受凌者及旁觀者勇敢說出來。

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