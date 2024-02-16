農曆春節除舊佈新，家家戶戶都會貼春聯，甚至依生肖諧音揮毫創意春聯，南投縣草屯消防分隊特地找來書法家寫春聯，上聯「火龍花去」，下聯「龍無代誌」，最後橫批「龍總平安」，台語諧音的吉祥梗，引起民眾注意，紛紛拍照上網分享，網友直呼「好有才」、「這個好」。

草屯消防分隊指出，不管是派出所、或消防分隊，都會在辦公室擺放乖乖祈求無災、平安，既然除夕當天家家戶戶都要除舊佈新，以龍年為發想創意春聯祈願，如「錢錢龍來」、「好運龍吼力」等很有趣，消防分隊也應景發想出創意春聯祈福，並請朋友揮毫寫春聯。

施至勳說，大家集思廣益，認為上聯「火龍花去」、下聯「龍無代誌」，及橫批「龍總平安」，很符合消防隊需求，當書法家提筆揮毫前，聽了台語諧音的吉祥哏都覺得有趣；春聯張貼出來後，更是引起路過民眾注意，紛紛拍照上傳臉書社群。

網友拍攝「火龍花去」春聯照片上傳臉書「草屯人」，立刻有2.5萬網友按讚，吸引近500次分享，成為最紅的創意春聯之一，甚至有人特地到草屯消防分隊門口拍照打卡。網友留言指出，「火龍花去」很適合消防局，消防隊必貼，真的很有創意。