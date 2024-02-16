台印簽署MOU，確定引進印度勞工，初期採小規模試辦，成效良好再漸進增額開放。對此，國民黨立委羅智強表示，這證明新北市長侯友宜過去所言非虛，勞動部應說清楚，為何「假訊息」會成真？他強調，立院接下來一定會嚴格把關，不讓黑箱過關。

「還侯友宜公道者，勞動部也」羅智強今受訪時說，選前侯友宜曾揭露台印簽署MOU將引進10萬印度勞工，被民進黨政府指為「假訊息」，如今勞動部證實，駐印度代表處已與印方簽署「台印度移工合作備忘錄」，證明侯友宜所言非虛。

羅智強表示，勞動部應說清楚到底怎麼回事，為什麼「假訊息」成真？到底要開放多少印度移工來台？而勞動部說已經跟印度談了3年多，但開放印度勞工來台的影響評估報告在哪裡？

羅智強指出，民間團體要求，應增訂移工管理專法，優先解決在台移工權益及犯罪問題，勞動部也未正面回應。而勞動部說，將把MOU送立法院查照，接下來立院一定嚴格把關，不讓黑箱過關。