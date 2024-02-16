2021年遭爆料與前衛福部長陳時中一起吃飯喝酒，還大讚陳時中「好酒量」的前台北縣立醫院心臟內科主任陳識中，2009年向業者收賄逾千萬元遭依收賄罪判囚定讞，他另在2017年擔任診所醫師時偽造病患就醫資料，詐領健保給付遭起訴，台北地方法院依偽造文書罪判處可易科罰金之刑4月。可上訴。

判決指出，陳世瑀（原名陳識中）為全心醫學陳醫師診所之負責醫師，但陳世瑀竟以創造就醫需求、重複施作或是健檢項目中涵蓋健保項目等方式，利用電腦製作病患不實申報項目及點數等電磁紀錄。

陳男再透過電腦連線申報方式，於次月20日前提交至健保署之方式，傳輸不實內容至健保署申領相關醫療費用而行使之，致健保署承辦人員陷於錯誤而依健保點數欄給付醫療費用，並足以生損害於健保署對於醫療給付費用審查核發作業之正確性及就醫大眾之權益。

陳識中因在彩色超音波案收賄57萬元部分，遭法院依對職務上之行為收賄罪判刑2年確定，他在2022年10月31日入監服刑，2023年12月18日法務部矯正署核准假釋，但他在2009年利用招標審查機會向業者收賄逾千萬元，最高法院依洗錢罪及收賄等5罪各判囚10月到2年4月不等刑期定讞，陳男假釋後又要入獄服刑。

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