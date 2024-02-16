富國島可望替越南開闢高端度假旅遊市場。

春節期間台灣旅行團客在越南富國島遭丟包，鬧上國際版面。富國島在旅遊指南Travel Lemming的2024年50處最佳旅遊地點名列第6，極具潛力，龍年春節7天假期湧入約4.4萬外國遊客，比去年同期成長近6倍，觀光收入估增8倍，南韓當紅男團成員也到訪觀光。富國島近期還拓展富豪婚宴商機，然而相關產業鏈「還沒準備好」，尚未齊備。

富國島是越南最大島嶼，位於國境西南端與柬埔寨交界處。越南網媒《越南快訊》（VnExpress）報導，2月9日兔年除夕當天，約2000名歐洲遊客搭乘愛達郵輪集團的「愛達貝拉號」（AIDAbella）到訪富國島，參觀國家公園、搭海上纜車到富國島南端的香島（Hon Thom）探訪傳統魚露產地。2月2日已有歌詩達郵輪「歌詩達莎倫娜號」（Costa Serena）停靠富國島，旅客約1000人，多數來自泰國。

富國島旅遊市場去年因機票價格飆漲、旅遊服務昂貴加上詐騙頻生，遊客大減。2024年1月19日至23日，一名印度億萬富翁在富國島辦了豪華婚宴，點燃話題熱度，新人包下全島最昂貴地帶的五星級度假村共234個房間，平均房價每晚高達1.6億越南盾（台幣約20.5萬元），還租下「海洋之吻」水上舞台，開銷金額並未曝光，但相關人員透露「手筆超大」。

印度有錢人到越南富國島舉辦豪華婚宴，業者視為最新商機加以宣傳。

堅江省旅遊局表示，7天春節假期湧入外籍遊客助長富國島觀光營收，突破1.1兆越南盾（新台幣約14億元）。南韓人氣男團TOMORROW X TOGETHER成員秀彬、杋圭，日前在IG曬出富國島度假美照，秀彬發出多張照片標註「快樂的越南之旅」，杋圭稱「與我最好的朋友一起到越南旅行」，聯袂參觀水族館等景點。

富國島尚未過度開發，保有熱帶島嶼風情，海灘美景吸引有錢人造訪，例如「親吻之橋」（Kiss Bridge）成了情侶、新人熱門打卡景點；島上南部地中海小鎮（Mediterranean Town）每晚有7到10分鐘煙火秀，已有國際知名大型飯店進駐。全島客房超過3萬間，其中1.7萬間屬於五星級飯店。

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Cầu Hôn Kiss Bridge tọa lạc tại Sunset Town - thị trấn Hoàng Hôn, Nam Phú Quốc. Đây là công trình Biểu tượng mới của Du lịch Việt Nam - Điểm check-in mới của Thế giới được kiến trúc sư Marco… pic.twitter.com/qhN0HY71Tg — Xuân Tiến (@tienspringup) January 16, 2024

富國市當局去年赴印度宣傳吸引億萬富翁到當地辦婚宴，更把觸角伸向他國高端市場。富國市人民委員會主委黃光興（Huynh Quang Hung）透露，春節過後有一名來自阿拉伯聯合大公國的億萬富翁會在富國島舉辦超級婚宴。

富國島翡翠灣JW萬豪（JW Marriott）度假村暨SPA中心經理伍利（John Paul Woolley）說，過去3個月已辦3場印度富豪「超級婚禮」，團隊經驗豐富，能滿足印度客戶奢華客製化體驗，例如豐富多變的美食，這是印度超級婚禮成功因素之一。他說，富國島可望成為極具吸引力的度假勝地，特色與峴港、芽莊、峇厘島、普吉島完全不同，2024年印度婚禮旅遊市場將有勁揚局面。

"The Kiss Bridge" in Phu Quoc Mediterranean Town: A Symbol of Enduring Love



Inspired by the timeless love story of Nguu Lang and Chuc Nu, the "Kiss Bridge" in Phu Quoc Mediterranean Town is a breathtaking masterpiece.



This iconic structure, resembling a silk ribbon gracefully… pic.twitter.com/BwH5OyzY6o — Gray_travel (@travel_gray) December 30, 2023

參與其中2場婚宴籌辦的工作人員表示，印度超級婚禮新人雙方會替所有賓客支付住宿餐飲與額外服務的費用，婚禮過後賓客會想在島上觀光買特產，但富國島支持這個市場的元素不足，例如新人會要求婚宴現場設備新穎現代化、要有經典豪車代步，但島上相關業者很少，迎親豪車遠從胡志明市送到富國島，導致費用增加。

專營富國島旅遊市場的業者Adavigo表示，豪奢婚禮市場潛力無窮，但越南業者這方面實務仍待發展健全，富國島與其他幾座城市才剛有初步基礎，仍有許多困境必須克服。不過印度億萬富翁婚宴可望吸引印度遊客到訪富國島，應該好好經營，有助於降低越南對於中國大陸客群的依賴程度。