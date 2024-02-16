網紅晚安小雞及阿鬧近日到柬埔寨詐騙園區直播，聲稱遭到突襲綁架，隨後兩人被柬埔寨警方逮捕。根據《柬中時報》報導，2人因為犯下煽動製造社會動亂罪，被判刑2年及每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。前立委郭正亮忍不住表示，因為那個監獄太恐怖了，有可能在裡面發生什麼事情。

針對晚安小雞及阿鬧被柬埔寨判刑2年，媒體人陳揮文今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他們若是回來台灣不用關，依照台灣的《社維法》，3000元、5000元就解決了。他甚至認為，晚安小雞及阿鬧在柬埔寨被判2年，可能不會關滿，大概關1、2個月，就會驅逐出境。

前立委李勝峰認為，在柬埔寨關1、2個月，痛苦免不了。郭正亮接著表示，有可能在裡面發生什麼事情。因為那個監獄太恐怖了，裡面幾乎都是黑道。他更舉例說，上次看到菲律賓的監獄，每個人睡覺都疊在一起，因為空間不夠。