人氣水果的草莓盛產季節來臨，飯店業者也開賣以草莓為題的美味商品。台南大員皇冠假日酒店除了在館內289BAR推出期間限定的「莓好相遇」雙人英式下午茶，元素自助餐廳也在即日起至3月17日推出「草莓來了」主題料理，將顆顆飽滿的新鮮草莓入饌，製成多道異國風味佳餚，讓擁有酸甜滋味與粉嫩色彩的草莓，勾起饕客食慾。

元素自助餐廳的「草莓來了」主題料理由主廚游輝杰將其擅長的異國料理巧妙加入台灣新鮮草莓，端出包含草莓泰式松阪豬、草莓香辣雞丁、草莓捲壽司、草莓雞肉沙拉、草莓火腿華爾道夫及草莓雞肉唐揚等料理，餐檯上也不乏搭配海鮮食材的菜色，像是草莓香辣扇貝、草莓泰式魷魚沙拉、草莓蝦球等，甜點區還有草莓糖葫蘆能吃個過癮。平日時段晚餐成人1099元+10%，7至11歲兒童550元+10%。

礁溪寒沐酒店點心房杜冠霈副主廚精心設計推出4款季節限定草莓糕點，選用新鮮大湖草莓，為草莓控帶來「草莓可頌」、「草莓丹麥花」、「草莓生乳捲」及「青檸草莓塔」，其中「草莓丹麥花」使用頂級日清麵粉與法國AOP奶油，副主廚每日手工揉製，外皮包裹著細滑卡士達醬，再以新鮮草莓點綴，酥香細緻。

礁溪寒沐酒店推出一系列季節限定草莓糕點。（礁溪寒沐酒店提供）

此外，延續沐選招牌生乳捲系列，新品「草莓生乳捲」以日式戚風蛋糕體製成綿密外皮，用頂級日本中沢奶霜製成生乳內餡，並放入10顆飽滿草莓，相當誘人。