金曲台語歌后黃妃近來推出新專輯《十八般武藝》，從去年底的尾牙、春酒活動邀約共10多場，粗估吸金上百萬元。她過年期間把時間留給最愛的家人，日前更相揪約40位親朋好友包下遊覽車，從高雄北上進行3天2夜的北部走春行程，開心享受熱鬧滾滾的過年氣氛。

黃妃日前與親朋好友們開心享受三天兩夜的走春之旅。（勝駿娛樂提供

黃妃帶著全家大小一起到戶外踏青，暢遊許多北部知名觀光景點，包括明德水庫日新島、和平島地質公園等天然美景，還去淡水漁人碼頭坐渡輪、新竹內灣老街大啖美食，3天豐富走春的行程，讓她與家人們被大自然、佳餚療癒身心，更感受到滿滿清新春意。

黃妃近來推出新專輯，透過新歌唱出賢妻的心聲。（華特唱片提供）

她近日接連釋出〈十八般武藝〉、〈愛你不是青彩講講而已〉等新歌MV；她在〈十八般武藝〉特別以第一人稱的視角唱出身為一位賢妻的不容易，當像是擁有如十八般武藝般，貼心地照料著家中所有大小事，才能為這個家帶來更多的幸福，引起許多同樣身為妻子的粉絲熱議。

李子森近期將持續推出新單曲。（勝駿娛樂提供）

個性溫暖的黃妃提攜後輩不遺餘力，先前力挺同門師弟、超偶冠軍李子森的自創保養品牌實體店，鼓勵他要好好努力打拚。他近來將持續推出新單曲，同時忙著研發副業的新產品，表示過年期間推出限量春節禮盒，銷量不錯，粗估吸金近百萬元，感謝粉絲一路以來支持。