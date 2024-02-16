為強化我國與印度雙邊勞務合作關係，雙方歷經多年協商終於在16日由我國駐印度代表葛葆萱大使及印度台北協會葉達夫會長以視訊方式簽署《促進僱用引進印度勞工瞭解備忘錄》。外交部表示，本備忘錄有助緩解高齡化、少子化對勞動市場衝擊，同時譴責將引進10萬印度勞工，並衍生社會問題等不實內容重及台印友誼。

備忘錄內容規定，台印雙方將依據條約締結相關規定與程序完成換文及後續作業，並儘速召開工作層級會議，討論未來我國開放行業類別與數額、印度移工來源地區、聘僱資格及招募方式等執行方式。外交部將配合主政機關勞動部審慎研議上述執行細節，並與印度政府密切聯繫，廣納社會各界意見，採循序漸進、互惠及務實方式進行。

外交部對此表示，近年我國與印度積極強化經貿、投資、科技、醫衛、文教等領域合作，帶動雙邊關係穩健提升。台印簽署勞工合作備忘錄不只有助於緩解我國因高齡化及少子化對基層勞動力的影響外，更能進一步深化雙邊友好、互利互惠的合作關係，外交部對此表達高度歡迎與肯定。

針對日前有媒體報導台印簽署勞務合作備忘錄將引進10萬印度勞工，並衍生社會問題等內容，外交部駁斥其為不實內容，並鄭重澄清，相關內容均屬無中生有、刻意誤導的偏激言論，批評報導中使用的歧視性語言，不僅嚴重傷害台灣形象，更實為有心人士藉此企圖影響台印合作升溫，衝擊兩國人民的傳統友誼，呼籲社會大眾共同抵制有心人士刻意散播的謠言及錯假訊息。