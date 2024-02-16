想紅想瘋了？大陸有名女網紅日前去廣東省廣州市1間海底撈用餐，竟然在包廂內直接穿著一套性感紅肚兜，並且，還拿筷子夾起火龍果，往下體摩擦後，還拿起來伸出舌頭舔舐，而這段過程也被拍成影片放在網上流傳，讓不少網友氣罵「低俗到吐了」、「海底撈被玷汙了」，對此，海底撈也回應「已經報警處理」。

據《時間視頻》報導，大陸1名女直播主「安琪兒」，日前去廣東省廣州市1間海底撈用餐時，在包廂內拍下不雅影片；從畫面中可見，安琪兒看著鏡頭，並脫下身上穿的深色羽絨大外套後，露出一套紅色性感肚兜，接著她拿起筷子夾起切片的火龍果，往下體摩擦，再拿起來舔舐；對此，業者也回應，已經報警處理，該門市嚴格執行清潔消毒，保障顧客用餐安全。

大陸有網美日前到海底撈用餐，竟然用筷子夾火龍果摩擦下體後，再拿起來舔舐。（圖／翻攝自微博）

誇張的舉動也讓網友罵翻，紛紛留言表示，「噁心」、「我一個人在家都不敢這樣穿，真是佩服」、「低俗到吐了」、「建議抓起來，影響太惡劣了」、「網紅丟人都丟到公共場所來了，不會是故意要弄海底撈吧，絕對要依法究責，好好處理」、「真的無下限」、「海底撈被玷汙了」、「感覺像是故意炒作」、「這是想出名想瘋了嗎？公共場合這樣好噁心」。