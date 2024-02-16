位於高雄市左營區樞紐地帶的華夏路，自2016年起分段陸續進行改造，導入人本交通概念改造人行道、設置分隔島、道路線型調整等，終於在近日迎來完工，周邊店家抱怨施工期間生意至少掉三成，希望完善的人行道能吸引更多客人回歸消費。

高雄市工務局說明，華夏路為左營地區的交通樞紐，聯結高鐵站、左營火車站及捷運紅線，連結多處景點、住宅區，是民生通勤往來要道，為提升道路通行整體品質，以「人本環境精神」改造華夏路，崇德路至新莊一路段已於去年10月底完工，新莊一路至華榮路段則於今年2月初完成，提供市民舒適新穎的用路環境。

工務局表示，華夏路採分年分期爭取中央補助進行改善，改善長度將近1.2公里，改善經費約為1億3000萬元，全面翻新人行道老舊鋪面，將行穿線退縮並增設斜坡道及導盲磚，亦配合交通局增設號誌及行人專用號誌，也配合路型規劃設立中央分隔島，減低車輛違規回轉事故，道路刨鋪時也一併將標線重新調整，路燈與號誌則合併為共桿設置於分隔島，減少人行道上設施物讓行走空間更完整通敞且美化市容。

華夏路改造雖提供用路人更好使用環境，但因施工期長已引發許多抱怨，路旁麵店老闆說，雖然是分階段改造，但施工期間多少會影響用路人消費意願，生意至少掉三成，不過改造完人行道美觀好走，路上車流也漸漸回歸，希望消費者能重新上門消費。