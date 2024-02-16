112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽年後迎來公開一級複賽，其中女籃六強2月17至21日造訪「雨都」，於基隆市立體育館率先開打，由衛冕軍世新大學領軍上屆前五文化大學、臺灣師大、佛光大學、北市大學，以及隊史首度晉六的美和科大，6隊本季再度對陣，爭取3月22至24日在臺北小巨蛋最終決戰的4張門票，賽事將在4平台進行全程轉播。

瞄準五連霸的世新女籃11連勝穩坐預賽龍頭，勢必延續場均得分破百的火力及籃板、阻攻等優勢挺進。文化各項攻守穩定發揮，只是本季迄今唯一敗遭衛冕軍下馬威，尋求突破乃至隊史20冠到手是首要目標。北市大、臺師、佛光各擅勝場，預賽同為8勝3敗，且三隊呈互咬局面，複賽再遇能否翻盤是一大看點。而主場創隊史新猷的美和，上季升一級即獲第七，本季再上層樓、迎接六強初體驗，也是強力攪局者。

女一級複賽五連戰場場關鍵，尤其首日就會上演激戰，北市大正面對決佛光，力拼失落三屆的決賽舞台，上役2分差成交的文化、臺師再度鬥法，相當值得期待！

5天女籃賽事將在4平台同步直播，電視看緯來精采台、網路看LINE TODAY，OTT鎖定HamiVideo，中華電信MOD則在愛爾達體育4台，共同帶來每天下午2點起連3場的轉播服務，訂閱大專體總YouTube頻道SSUtv，還能持續收看UBA重播、單場精華及好球。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，複賽賽程即將開始，除了要激勵所有晉級的隊伍和選手們展現「有我在」的團隊合作力量，在賽場上持續突破及全力發揮，為邁進最終四強的更高榮譽共同努力，同時也號召所有球迷們進場應援或鎖定轉播，為喜愛的隊伍及球員們加油打氣，感受全台最熱血沸騰的學生籃球賽事魅力。

複賽期間除了是UBA會員APP集點最後衝刺階段，把握持續觀賽有望兌換贈禮、決賽優先索票的福利，還有「UBA人氣球員票選」活動，邀請球迷2月19日至3月5日到momo購物網投票，支持喜愛的球員衝上人氣寶座，或挑戰新人王、后的機會（新人獎採網路投票、攻守表現、媒體票選綜合評比），幫他們贏得PS5、Airpods、Marshall藍牙喇叭、momo購物金等獎項外，參與投票、完成分享，同樣能抽決賽門票、adidas運動裝備及豐富好禮。