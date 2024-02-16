罕病基金會表示，已退回大陸央視前記者王志安的百萬日圓捐款，並在官網公開退款匯水單。（罕病基金會提供）

大陸央視前記者王志安日前在脫口秀節目嘲諷罕病律師陳俊翰，引發軒然大波，而陳俊翰11日驟逝，王志安在社群平台發出沒來得及送達的道歉信，並透露捐出百萬日圓給罕病基金會。罕病基金會今天晚間發布聲明表示，接受其善意婉拒捐款，已完成退款。

王志安日前在網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》中，疑似影射民進黨為選舉利用身障律師陳俊翰做秀，引發抨擊。沒想到陳俊翰卻於春節期間離世，享年40歲。王志安15日發出道歉信表示，「驚聞陳律師去世，我的歉意再也無法抵達，真是令人無限的懊悔和遺憾」，並表示決定為台灣的罕見病基金會捐款100萬日元，「錢雖然不多，也算是我誠懇道歉的佐證吧。」

罕病基金會表示，本會於農曆年假前獲台北富邦銀行通知，有一筆透過日本公司TOKYOFUKOU CO.,LTD捐款日幣100萬元（約合台幣21萬）。經網路搜尋得知王志安先生為該公司（東京風行株式會社）創會人，且日前透過自媒體頻道宣稱捐款100萬日幣給台灣罕見疾病基金會，以及後續王先生所發佈之道歉聲明文中亦提及此筆捐款。

罕病基金會表示，經董事會決議，本會應無立場代表台灣120萬身心障礙者及陳俊翰律師本人接受王先生道歉，而且無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯，因此婉拒王志安先生支捐款，並已完成退款。罕病基金會也在協會官網公開退款匯水單。

罕病基金會表示，陳俊翰律師代表全台120萬身心障礙朋友，長期投身身障者及罕病族群權益倡議，全盡畢生心力伸張身心障礙者人權，眾人萬分欽佩俊翰律師的無比勇氣、智慧與努力，除萬分不捨陳俊翰律師驟逝，本會更將持續發揚俊翰律師的信念及理想，與台灣社福公益各界，共同為更進步更美好的台灣社會戮力不懈。