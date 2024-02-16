南韓國研究團開創了一種全新「牛肉米」，結合了人造肉和主食，算是一種創新式飛躍，透過將動物細胞包裹在米粒上放在培養皿中培育，這項號稱「營養豐富且美味」除了稻米本身的營養外還多了蛋白質和脂肪，同時作為可持續且負擔得起的蛋白質來源，碳足跡還更少。

Would you eat ‘meaty rice’?



We’re not talking about rice mixed with beef or chicken, but a new hybrid food created by South Korean scientists that offers an eco-friendly source of protein. https://t.co/LyDNQSFSwR — BBC World Service (@bbcworldservice) February 15, 2024

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）16日報導，這項發迷本週三（14日）發表在《Matter》期刊上的研究詳述了生產牛肉米的確比生產傳統牛肉具有較少的碳足跡和較少的資源消耗。

首席研究員朴素妍（音譯Sohyeon Park）表示：「每生產100克蛋白質混合米所產生的二氧化碳不到6.27公斤，而牛肉則釋放了49.89公斤。」很具有環境效益。

成本方面，科學家預測商業化的牛肉米每公斤價格大約為2.23美元（約新台幣70塊）而目前牛肉價格為每公斤14.88美元（約新台幣477塊）。研究團隊設想了多種應用，包含從饑荒救援和軍用口糧到甚至可作為太空食品。

但是，這項研究仍處於早期階段。在牛肉米真正登上我們餐桌之前，還需要進行更多的研究以評估口味、可量產性和消費者接受度。