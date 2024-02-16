日前大陸一名女網友在網路上曬出父母29年前結婚照，透露爸爸年輕時，長得神似「不老男神」林志穎，並放出爸爸現在的樣子，可以看到體態明顯發福、髮際線變高、頭髮稀疏的樣子，女網友感嘆表示「歲月是把殺豬刀，變化真大啊」。對比照曝光後引發熱議，網友笑說「這哪是殺豬刀，這是剃頭刀」。

近日上海一名劉小姐，在網上曝光29年前父母年輕時的結婚照，可以看到照片中男子留著當時流行的「麥當勞頭」，有著濃眉大眼的俊俏外型，露出害羞靦腆的笑容，劉小姐說「媽媽稱爸爸年輕時像林志穎，現在也依舊覺得很帥。」

女網友再曝光一段父親現在的樣子，對比年輕和現在的差異，她無情吐槽「歲月是把殺豬刀，變化真大啊」，影片中，可以看到女子爸爸穿著格紋襯衫，戴著金色手錶，悠閒地躺在沙發上滑手機，一手抓著稀疏的頭髮，可以看到身材明顯胖了一圈，和29年前結婚時的樣子有明顯的差異。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「確實帥，房子塌了」、「感覺頭髮還是挺重要的」、「當年像林志穎，現在像郭德綱，歲月還是那個歲月，人不再是那個人了」、「像郭品超」、「現在依然很帥。就是頭髮稍微稀疏一點」、「爸爸還是很帥氣，就是髮型不對而已啦」、「也還好，中年這樣算好看的」、「老了也挺帥的」、「他老的時候看起來也挺帥的，五官很不錯呀」、「在那個年代沒有修圖軟體，確實太帥了」、「五官優勢還很明顯啊」。