陳秀美推出新歌〈情定一生〉。（音圓唱片提供）

陳秀美出道曲〈檸檬花〉被三立相中，成為八點檔冠軍《天道》片尾金曲，大受歡迎！今（16日）趁勝追擊推出新歌〈情定一生〉，一舉成為民視八點檔《愛的榮耀》片頭曲，而這首歌也是她送給結褵30載老公的情人節禮物，「因爲老公是我人生初戀的第一、也是今生的唯一」，透露演唱〈情定一生〉時腦海裡浮現老公疼愛呵護的模樣，「頓時情緒上來，詮釋自然甜蜜順暢」。

陳秀美是南投教唱天后，擁有企管碩士學位，更斜槓美容保養品牌，年營業額8位數起跳，平時笑臉迎人、梨渦綻放，而有著「甜美女王」美譽，是在地主持人和司儀的頭牌人選，還曾擔任集集鎮民意代表、獅子會會長相當風光，但她也曾是九二一受災戶，還懷孕身處震央，遭遇生離死別，至今餘悸猶存，也因此她更珍惜與老公的緣分，表示老公是她的救命恩人，在九二一時保護妻小，還曾在6.8級餘震一把扛起住院的她，「從快坍塌的醫院中，救出了我」。

陳秀美今年年夜飯由老公跟她合力掌廚，笑說老公是她的行政主廚，「今年特地滷製一鍋紅燒梅花白菜滷，成功擄獲家族們的胃」；由於除夕前陳媽媽脊椎退化疼痛難耐，「由我親自帶媽媽做灌漿手術，及時緩解疼痛，並接回家中親自照料，所以今年都在家中做菜陪伴母親並沒有出遊」；令秀美感動的是，「母親在家調養身體期間，老公每天精心料理早餐，讓我和母親都能嚐到甜蜜的幸福」，更加肯定夫妻倆堅貞的愛。