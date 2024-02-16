網紅郭鬼鬼以傲人上圍和一顆痣成為其招牌，有「雪乳戰神」的封號。近日網紅「晚安小雞」與另名直播主「阿鬧」在柬埔寨自導自演拍攝凌虐毆打、綁架戲碼，遭柬埔寨警方逮捕判刑。郭鬼鬼曬出多年前三人合照，掀起熱議。

昨（15日）郭鬼鬼透過臉書曬出昔日與晚安小雞以及阿鬧的合照，上面附註：「阿罵說七月時不要出門，會巧遇兩大超人氣直播主」。還特別將兩人P成黑白色調表示：「阿鬼師預言成真，裝神弄鬼最後夜路走多了總會碰到真的鬼大前輩，一路好走。鬧事小雞bye」。

郭鬼鬼呼籲他們：「下次不要再這樣了，不用準備一桌的道具」，只需出一張嘴到處批評引戰，就可以獲得關注。貼文一出，也引發許多關注此事的網友幽默討論：「到底跟你合照過的，有多少人沒出事過？」、「不懷念，但可以緬懷他們」、「真的是“晚安，小雞掰”了~」、「他們早就遇見鬼鬼」、「阿鬼師果然是神機妙算」、「人走鬼鬼還在」。