關押俄羅斯反對派領袖納瓦尼的監獄16日公告，納瓦尼在獄中去世。

（22:22更新--補充國際反應）路透社報導，普丁多年來的頭號政敵、遭到關押監禁已久的異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny），周五（16日）經由監獄管理當局通報已經死亡。

俄羅斯亞馬爾—涅涅茨（Yamalo-Nenets）自治區監獄管理局16日在官網發布消息稱，現年47歲的納瓦尼當天在獄中散步之後「感到不適」、「幾乎立即失去意識」。據悉醫護人員接獲指令到達現場，但無法讓納瓦尼甦醒。死因正在確認中。RT國際版官方Telegram稱，納瓦尼死於血栓。

路透社引述俄國官方塔斯社（TASS）報道，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已獲悉納瓦尼去世的消息。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，克宮對於納瓦尼的死因「毫無所悉」，獄方正在進行屍檢。塔斯社引述監獄觀察人員說法報導，納瓦尼生前並未抱怨心臟不適。

2024年1月11日，俄羅斯莫斯科最高法院舉行針對司法部聽證會，身在獄中的納瓦尼透過視訊出席。（資料照／路透社）

納瓦尼的祕書兼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在社群平台X表示，尚且無法證實納瓦尼的死訊，律師正在趕赴監獄途中。

路透社轉譯監獄發布的俄文聲明全文如下：「2024年2月16日，在第3號流放地（IK-3 penal colony），囚犯阿列克謝納瓦尼 （Alexei Navalny）在散步後感到不適，幾乎立即失去知覺。流放機構醫護人員立即趕到現場，並呼叫了救護隊。所有必要急救措施均已執行，但未獲有效結果。救護隊醫師宣告這名囚犯死亡。死亡原因正在確認中。」

納瓦尼經獄方通報死亡的消息迅速在俄羅斯與國際社會傳開。拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在X直白發文：「無論你對政治家納瓦尼有何看法，他就是遭到克宮殘忍謀殺了。這是事實，也是世人應該了解俄羅斯現存政權的真正本質。謹此向納瓦尼的家屬致哀。」立陶宛總統瑙賽達（Gitanas Nauseda）在社群平台X發文表示，莫斯科當局必須面對納瓦尼死訊引發的諸多後果，而且應當「訴諸公平正義」。

俄羅斯聯邦監獄管理局發布納瓦尼在獄中突然倒地、經搶救不治的公告。（翻攝自俄羅斯亞馬爾—涅涅茨自治區刑事局）

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）向美國國家公廣電台（NPR）表示，華府正在積極透過管道求證納瓦尼的死訊，「倘若獲得證實，這將是可怕的悲劇」。歐盟歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在社群平台X發文讚揚納瓦尼「為自由與民主的價值觀而奮鬥」、「為了他的理念做了最後的犧牲，歐盟認為俄羅斯政權應為這起悲慘的死亡負起全部責任」。

北大西洋公約組織祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）對於納瓦尼訓的報導「深感悲痛與不安」：「我們需要查明所有事實，所有與他死亡有關的嚴肅提問，俄羅斯都必須答覆。」

納瓦尼是俄羅斯境內反對普丁人士的領袖，10多年前領導異議人士批評普丁與政壇高層腐敗、貪婪、生活豪奢，聲名大噪，長年遭到俄國安全當局鎖定。他2020年疑遭俄羅斯聯邦安全局毒殺，經送往德國救治撿回一命。2021年1月他返回俄羅斯之後遭當局逮捕，因詐欺等罪名判刑11年半，2021年入獄至今。去年（2023年）8月又因幾項極端主義罪名在遭判刑，刑期增加19年。納瓦尼聲稱這些指控是針對他在2010年代領導反克里姆林宮運動的政治報復，也不指望自己能在普丁有生之年獲釋。

去年12月傳出納瓦尼遭當局移監的消息，行蹤不明大約2星期。納瓦尼發言人亞爾米許去年12月25日表示，他人在俄羅斯的亞馬爾—涅涅茨自治區一處流放地，並已與律師會面。當地位於北極圈以北約40英里，極端寒冷，是俄國條件最嚴苛的監獄之一，外號「極地之狼」。