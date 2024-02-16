新能源車電池的公共安全問題仍是許多車主們在使用上主要困擾之一，大陸一名新能源車主駕車回海南島過春節，豈料假結束準備搭乘渡輪返回內陸卻遇上難題。據陸媒報導，因為渡輪規定新能源車起火風險較大，渡輪搭載新能源車有數量限制，導致車主排隊等了6天還拿不到汽車過海船票，顯見目前車動力電池安全問題仍是推廣新能源車的主要障礙。

據《快科技》報導，2月16日正逢正月初7，迎來春節返程高峰，海南島瓊州海峽的汽車輪渡運力告急，尤其是新能源汽車，出島船票更是一票難求。許多新能源車主在網上反映，他們駕駛新能源車已經等了6天，仍無法排到出海南島的過海船票，因為自已的汽車上不了渡輪，他們也被困在海南島無法返回內陸。

報導說，有車主提出疑問，為什麼海南島到內地的渡輪一次只能裝載十餘輛新能源車出島？據渡輪售票平台表示，海南出島自駕小汽車需通過「瓊州海峽輪渡管家」或「鐵路輪渡」微信公眾號先購票再到港，憑票進港，未提前購票的車輛一律不允許進港等待登上渡輪。

但售票平臺顯示，2月15日至29日，海南秀英港和新海港的新能源車出島船票基本售罄，燃油車出島船票在2月15日至21日也基本售罄，2月22日及之後則餘票充足。

報導表示，新能源汽車渡海船票難求，但燃油車卻有票的情況讓許多車主不解，為此海南一家航運公司工作人員對媒體解釋說，新能源車因為有車用動力電池，高溫或者過充時容易自燃導致火災，同時會形成有毒氣體對船上人員造成傷害。因此《瓊州海峽新能源車輛滾裝運輸作業指南》明確規，船公司根據所屬船舶實際情況，每航次載運新能源車輛的數量不得超過船舶載車數量（以小車計）的10%，且總數不得超過18輛。

此外，車輛滾裝作業還規定登船後，新能源車輛應在船上劃定的新能源車輛裝載區域內集中停放；這也是新能源汽車海南省出島船票難求的原因之一。