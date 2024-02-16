邵姓男子結婚十年後外遇黃姓女子，被邵妻調閱戶籍謄本發現丈夫多一個孩子而曝光，邵妻氣得向兩人提告求償侵害配偶權賠償100萬，新北地方法院認定事證明確，但請求金額過高，判兩人需共同賠償邵妻55萬元。

邵妻指控，丈夫邵男與她育有3子，兩人結婚十餘年，邵男卻在2018年起外遇黃女，不僅多次發生性關係，邵男還大方在臉書貼出黃女懷孕照標記黃女，她去年1月調閱戶籍騰本發現丈夫認領一孩子，才知丈夫出軌，氣得向兩人提告求償100萬元。

邵男與黃女不否認外遇，但稱配偶權並非憲法或法律上應予保障權益，即使是，兩人婚姻早在2019年底就破裂，兩方多次協商離婚，黃女並稱，她以為邵已離婚，才會與他在一起。

但法官認為，邵妻雖非受財產上損害，亦得請求賠償相當金額，而配偶關係的身分法益亦受民法保障，婚姻制度亦有維護人倫秩序等社會性功能，因此認定邵男與黃女侵害邵妻配偶權，但100萬元請求過高，判兩人需共同賠償55萬。