高雄1名57歲蔡姓男子酒醉持小斧揮舞，嘴裡喃喃自語，經過民眾被他的行為嚇一跳，紛紛打電話報警。（圖／警方提供）

昨15日晚間21時許，高雄1名57歲蔡姓男子酒醉持小斧揮舞，嘴裡喃喃自語，經過民眾被他的行為嚇一跳，紛紛打電話報警，警方獲報到場，查出男子係不能安全駕駛通緝，確認身份後上銬逮捕歸案。

警方表示，昨15日21時許接獲民眾來電報案稱旗津區廣澤街，有一名男子酒醉持小斧揮舞，嘴裡喃喃自語。警方獲報到達現場時，發現57歲蔡姓男子獨自一人在附近沙灘上，蔡男散發濃厚酒氣、講話語無倫次，經警方查證，發現蔡男為不能安全駕駛通緝犯，當場告知權利後將他逮捕歸案。

酒醒後蔡男向警方表示，自己在附近的卡拉OK店唱歌喝了2瓶啤酒，接著步行至附近沙灘，因不勝酒力，後來的事情就沒有印象了，一覺醒來後才發現自己在派出所，聽聞警方闡述自己的言行後非常懊悔，惟蔡男持小斧無故揮舞一事有影片及報案人指証可稽，全案依恐嚇危安罪究辦。

警方呼籲，當民眾遇到酒醉鬧事，請遠離並儘速報警，以保障自身及他人安全。

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