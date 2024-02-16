財政部16日預告囤房稅2.0差別稅率，建商未售餘屋最高達4.8％。中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全表示，囤房稅2.0是各產業絕無僅有的稅法！政策不斷加稅，「房價怎麼可能降下來？！」

囤房稅2.0預計將在7月1日上路，財政部16日預告房屋稅差別稅率參考基準。建商餘屋在一年內未銷售，稅率為2％；超過一年、在兩年以內稅率2.4％；超過兩年、在四年內稅率3.6％；超過四年、在五年內稅率4.2％；超過五年將適用最高稅率4.8％，直接衝擊建商。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今天傍晚回應表示，囤房稅課建商的庫存、存貨，在各產業絕無僅有，租稅成本不斷墊高，房價要怎麼降下來。

楊玉全認為，囤房稅2.0草案給的銷售期太短，未售逾一年的時間，稅率就跳到2.4％以上，由於囤房稅是從拿到使照就開始計算，就算預售出去，一年內不一定可以完成保存登記與過戶登記，都更案的時程如果涉及釐正與變更，時間會拖的更久，財政部應該要考量這些行政作業時間、以及建商是生產者根本不具囤房動機，在基準上要再給更為合理的銷售期間，才能鼓勵先建後售。

楊玉全指出，囤房稅2.0是極度不合理的稅法，政策應作週邊考量及檢討，否則在集體加稅下，只有造成房價堆高，最後還是轉嫁給購屋者。