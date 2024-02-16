Global Mall屏東市春節7天連假湧現走春購物、聚餐人潮，緊接著迎接寒假開學，即日起至2月25日再加碼推「開學季省錢攻略」，祭兩大好康，包括「點數價值放大兩倍」會員扣200點可兌換限量120元餐飲電子抵用券、400點可兌換限量250元服飾電子抵用券，可於近40家品牌包括UNIQLO、Roots、JINS、CACO、Life8、ONE BOY、adidas、SKECHERS、路易莎、吉野家、大河屋、勝博殿等，指定餐飲消費滿500元或是服飾滿1,250元即可抵用，同時也精選多款折扣商品，從小學生開學必備的書包、運動鞋，到大專院校生上課必備3C電腦用品、服飾及外宿便利小家電等推優惠6折起，助爸媽省荷包完整添購開學用品，大學生也能輕鬆備齊上課或外宿用品，展現開學新氣象。

迎接寒假開學日，Global Mall屏東市集結各類開學用品，包括兼具機能型及萌萌系的護背減壓書包、短夾、睡墊、運動鞋等，陪伴孩子們元氣活力上學趣。BAG TO YOU「IMPACT小美人魚經典學院護脊書包配件三件組」書包、午餐袋、筆袋一應俱全，超值組合價3,290元，大容量分層收納且具舒壓背帶設計；高人氣的「IMPACT酷洛米兒童後背包」也大受歡迎，原價1,490元、優惠價1,341元，上學、外出都適用，或是「OUTDOOR MARVEL蜘蛛人對折短夾」推薦價799元，限量買一送一，鈔票、零錢獨立隔層及證件票卡夾層，還有鑰匙圈可勾隨身鑰匙不易弄丟。

天恩寢具則推出「天絲兒童睡墊涼被組」，包括枕頭、睡墊、涼被，原價1,450元、優惠價1,299元，吸濕透氣涼爽，能減少細菌滋長。此外，隨著小朋友快速成長，加上在學校運動量大，運動鞋替換也為必備，挑選首重透氣、具保護性及支撐性佳，SKECHERS推「MY DREAM童鞋」原價1,790元、優惠價1,611元，或是adidas「撞色運動鞋」原價1,990元、優惠價1,592元，2月18日前還可享adidas指定服飾兩件6折起。

2月19日起大專院校也將陸續開學，Global Mall屏東市同時也精選多款上學3C用品、服飾配件及外宿必備家電推超值折扣，提供開學一站購足。電腦3C設備及週邊已成為上課基本配備，德誼數位推多項超值開學方案，即日起至3月2日購買 MacBook 全系列贈價值4,990元超值禮包，內含螢幕保護貼、防震電腦包、電腦鍵盤膜、多功能集線器，或是買 MacBook 全系列搭購AppleCare＋，贈價值6,000元豪華禮包，包含螢幕保護貼、防震電腦包、電腦鍵盤膜、多功能集線器、多功能隨身碟。

除了必添購的3C上學用品之外，開學前配戴眼鏡也是高峰期，無論是選擇配戴舒適無負擔的款式，上課作筆記看得更清楚，或是以不同鏡框搭配穿搭，近期也吸引許多年輕學子挑選眼鏡，JINS推即日起至2／18日購買指定眼鏡或墨鏡2支現折666元。

而在外獨立生活的外宿生，小型家電為必備品，Global Mall屏東市集結多款小家電祭超值優惠，外宿生活花費最多的就是飲食，自己烹煮省荷包又健康，想要調理多項食材，可選擇培芝家電「SHARP夏普20L平板式美型微波爐」原價5,980元，優惠價2,990元，新手也免擔心，或是也能於Global Mall屏東市線上輕鬆選購，培芝家電「愛華 AIWA 美食鍋1.2L」原價2,580元、優惠價1,490元，煎煮炒煎一機多用，一人輕鬆開伙，迎接新學期新氣象。

此外，還能趁開學前把握最後一個周末假期走春遊玩，跟同學大嗑美食、一起挑選開學用品，Global Mall屏東市祭多項高CP值美食好康，韓姜熙的小廚房「人氣雙人定食」推薦價546元、吉野家「四人餐」原價1,140元、優惠價856元，或是勝博殿「牛肉壽喜燒御膳」推薦價435元，還能搭配會員扣200點可兌換限量120元餐飲電子抵用券，消費滿500元即可抵用。