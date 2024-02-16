被封為「最美郭芙」的53歲香港女星傅明憲，近來把重心放在愛護動物的工作上，近日她和友人到義大利滑雪，她也分享一系列照片，而她大方分享優雅老去的真面目，獲得讚賞。

傅明憲連日來更新一系列滑雪照，架勢十足的她，似乎相當享受這趟旅程，而她也曬出和好友的自拍照，看上去脂粉未施的她，連唇膏也沒擦，而她也大方露出眼角魚尾紋，沒有多加修圖和美顏，大方曬歲月痕跡。

傅明憲（圖左）大方露出歲月痕跡。（圖／取自傅明憲IG）

傅明憲15歲時在電影《開心鬼放暑假》中飾演卑鄙會副副會長「趙明菜」，讓人印象深刻，之後在古天樂、李若彤主演的《神鵰俠侶》中飾演郭芙，讓她爆紅，被封為「最美郭芙」。

29歲時她嫁給香港富豪葉劍波，並淡出娛樂圈，專心當富太太，老公對她也是百般寵愛，讓她過著豪奢生活，未料，2007年葉劍波因為公司財務問題被捕入獄，隔年，傅明憲宣布與葉劍波離婚。離婚後，傅明憲認識比她小11歲的香港莊士集團太子爺莊家彬，兩人交往9年論及婚嫁，卻因男方爸爸反對，最後以分手收場。

現單身的她，生活依舊過得精采，擔任香港愛護動物協會會長，長期關注愛護動物議題，也考取潛水證照，社群動態看上去相當愜意。