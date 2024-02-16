屏東縣崁頂鄉北院廟15日舉辦廟會遶境，雖有事先申請核准路權，但卻占用道路放鞭炮逾10分鐘，嚇得路邊女騎士躲在車後拿紙箱罩住頭。（翻攝社會事新聞影音／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣崁頂鄉北院廟15日舉辦廟會遶境，雖有事先申請核准路權，但卻占用道路放鞭炮逾10分鐘，炮聲狂想、炮屑狂飛，嚇得路邊女騎士躲在車後拿紙箱罩住頭，就怕慘遭波及，對此，屏東消防局稱未接獲報案，但東港警分局表示，有民眾錄下廟方明顯妨礙交通的實況，將依法開罰，最高可處2400元。

有民眾在網上PO影片指出，崁頂鄉有宮廟在晚間遶境時，竟在馬路上堆滿鞭炮，且一放就是10多分鐘，現場炮聲隆隆、炮屑滿天飛，實在誇張。而從影片中可看到，有名女騎士因害怕被鞭砲炸傷，嚇得躲在車後並拿紙箱罩住頭自保。

對此，東港警分局指出，關於崁頂鄉北院廟遶境活動，廟方事先有向警察機關申准路權，警方在活動前也邀集主辦方召開會議，以約制要求遵守相關交通規範，不料還是傳出違規情事，經檢視民眾的PO網影片，可明顯看出妙方已妨礙交通、占用道路違規施放鞭炮，對此，已依違反道路交通管理處罰條例開罰，可對行為人或雇主處1200元以上、2400元以下罰鍰。

但屏東縣消防局稱，當時未接獲相關違規報案，不過消防局強調，燃放一般爆竹煙火應依產品說明書施放，且不得在晚間10時至隔日7時施放，若超過該時段，將違反屏東縣的相關條例，開罰3到15萬罰鍰，未來也將加強事前燃放爆竹的宣導。