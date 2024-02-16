春節7天假期結束，而在春節期間大樂透的買氣更是強強滾。台彩今（16）日表示，大樂透本期（2／16）頭獎獎金保證1億元。百萬「春節大紅包」還有143組，只要對中6個號碼，就有機會抱走加碼的100萬元。最新獎號已經出爐，快來對獎。

大樂透第113000021期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為19、24、33、42、43、45，特別號為16。

春節大紅包今晚開出獎號為：3、4、8、15、19、29、36、43、45。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。