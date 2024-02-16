2024台北燈節「龍躍光城」明（17）日起全面展開，台北市環保局除加強巡查燈節展區內21處共112座既有列管公廁外，特別出動全國首座「低碳綠能流廁車」及2023台灣燈會在台北廣受好評的「多功能全齡化親善流廁車」，其中「多功能全齡化親善流廁車」於2023台灣燈會在台北期間，獲「台北市行無礙資源推廣協會」體驗認可。

燈節期間除提供安心如廁環境外，環保局為維護燈節展區環境整潔，並讓市民朋友盡情享受燈節，於燈節期間每日動員清潔人員逾百人維護活動環境；且為便利賞燈遊客排出手中垃圾，該局於中華路兩側、主燈區的紅樓、捷運站出入口、中山堂前廣場及北門廣場等燈區人潮聚集處，設置28處資源回收站，56個一般垃圾桶與資源回收的大型垃圾桶，歡迎民眾多加利用。

環保局表示，這次燈節出動的2輛流廁車中，「低碳綠能流廁車」用電為太陽能供電自發自用，多餘電力還可提供民眾手機緊急充電，讓民眾享有安心、友善如廁服務，同時也落實淨零減碳目標，而「多功能全齡化親善流廁車」具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等5大友善設施，可服務身障者、年長者和親子等各類型民眾的需要

環保局指出，2輛流廁車都以防疫規格加強全車環境內外清潔消毒，讓民眾開心賞燈之餘，亦能「方便」無虞，同時提供應急生理用品，落實月經平權。

環保局提醒，燈節期間人潮擁擠，民眾仍要注意個人防疫安全，該局將加強展區各類型廁所的巡檢及督促管理單位做好維護及消毒，並維持燈節展區環境整潔。同時也呼籲參與2024台北燈節的朋友，共同維護燈節展區環境整潔，及維持應有的如廁禮儀，同理清潔隊員及清潔人員的辛勞，展現首都市民優質的文明水準。