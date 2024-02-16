農曆春節不少人都會選擇出外旅遊，近日外景節目主持人吳鳳有感而發表示，過年假期很多台灣人會選擇出國玩，而不是選擇國旅，或是日本人來台灣旅遊過2次，就不會想再來的原因，是因為沒有包裝和宣傳做得不夠、價格也沒有優勢等因素導致，讓不少網友紛紛表示贊同。

從土耳其來台多年的吳鳳在臉書上提到，和國旅相比出國旅行的優勢是「新鮮感」，不管去哪裡，景色、美食、文化等等都和台灣不一樣，心情上讓人覺得更期待。此外，費用也是一大考慮原因，吳鳳提到「很多人覺得國旅不便宜，不如出國就好！這部分我有點同意，像這幾天我們在日本的花費，其實跟台灣差不了多少。如果去泰國，菲律賓等國家，也許可以花更少錢。」

吳鳳提到去年曾帶台灣人去土耳其旅行，住在許多高級飯店，讓他們很吃驚，他說「畢竟一樣的品質在台灣住的話，費用更高！當然以上這些不包含機票費用。」吳鳳認為台灣是一塊有特色跟文化的地方，可惜的是包裝的不夠完整。所以來台灣玩的外國觀光客參觀的地方，通常以台北為主，很難創造更多選擇。

因為吳鳳是外景節目主持人，所以去過台灣許多觀光景點，吳鳳認為「我覺得台灣的觀光景點，基本上沒問題」，問題是出在「規劃起來吸引力比國外少」，他舉例「台灣人去日本10次都不膩！但是日本人來台灣頂多兩次而已！而且大部分的日本人只留在台北。少數去日月潭跟太魯閣就就差不多了！」

貼文一出有3.8萬網友按讚，紛紛留言表示「天知地知，你知我知，只有觀光局不知」、「非常同意，不要追求短效的賺錢，如果許多價格能更合理，才能細水長流啊」、「您說得沒錯真是一針見血」、「台灣有您這樣的女婿真棒～」、「台灣住宿真的爆貴」、「台灣人都只想做一次生意」。