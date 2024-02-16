美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣也在旁陪同。韓國瑜送上寫有「龍耀吉慶」的春聯，並指著一旁他的簽名向孫曉雅說，「This is my name」，隨後雙方展開約1小時的閉門會談。韓國瑜今（16）日也在臉書上發文表示，非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨立法院，在和處長的對談中，「相談甚歡」，引發討論。

而韓國瑜16日也在臉書上表示，「非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨立法院，在和處長的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼」。

許多網友看完後紛紛留言表示「國家門面，亮的發光」、「優質的院長與副院長」、「這才是我們的國會優質院長」、「韓院長加油！」、「欣賞韓院長的機智、幽默風趣！」、「這氛圍這架勢，很有感覺」。