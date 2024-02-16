台印簽作備忘錄，確定引進印度勞工，初期採小規模試行。就在本週三（14日）阿拉伯聯合大公國（UAE）外交部才發表聲明，正在與印度、孟加拉討論勞工市場關係，探詢引進勞工的事宜，另外，自以巴戰爭以來，以色列面臨嚴重缺工問題，大量印度勞工不懼戰火風險前往以色列工作。

綜合《半島電視台》（Al Jazeera）以及阿聯外交部聲明，2024年世界政府峰會（WGS 2024）在杜拜舉辦，當中的一環第7屆阿布扎比對話（ADD）會議空擋時，阿聯人力資源和移民部部長阿瓦爾（Abdulrahman Al Awar）與孟加拉國外籍福利和海外就業部部長喬德里（Rahaman Chowdhury）以及印度外交部秘書巴德什（Muktesh Pardeshi）在場外會晤。

他們討論了雙邊關係，特別是在勞動力流動、技能發展和採用技術流程方面加強所有各方的勞動市場關係，考慮到印度和孟加拉作為主要勞工派遣國家的角色，而阿聯則是來自這2個國家的勞工的主要目的地之一，並最大程度地為勞工、雇主和勞動派遣國和接收國的經濟帶來利益和優勢。

而以色列自去年10月7日之後，暫停了數萬名巴勒斯坦人的工作許可證，但也帶來了勞動危機，以色列建商當時向特拉維夫政府提出請求，允許他們雇用多達10萬名印度勞工，以取代巴勒斯坦人。

印度哈雅納省（Haryana）12月刊登了招聘廣告，要找1萬名建築工人，其中包括3000名木工和鐵工、2000名地磚安裝工和2000名水泥匠。廣告表示，這些工作的月薪約為6100以色列錫克爾（約新台幣51857元），而哈雅納省的人均收入僅為每月300美元（約新台幣9406元）左右，而印度人口最多的北方省（Uttar Pradesh）也發布了一則類似的廣告，也招聘另外1萬名工人。

文章來源：Undeterred by Gaza war, thousands of Indians turn up for jobs in Israel
文章來源：UAE Discusses Labour Market Relations With India, Bangladesh At Abu Dhabi Dialogue
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