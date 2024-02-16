農曆過年期間，不少行業仍要排班上班無法休假，香港有名女網友在網上分享，過年期間還要上班的父親，初一當天就收到了190個紅包，扣掉初二休假一天，初一到初五總共收到了347個紅包，她表示，看到辛苦的父親收了這麼多紅包，讓她明白，無論做什麼工作都要敬業，將工作做好，做一個有責任感的人。

一名香港女網友在社群平台「小紅書」發文，她表示父親是做保全職業，初一下班回來後，和她說「這輩子都沒有收到那麼多的紅包」，她一算之後竟拿了190個紅包，還表示，由於父親已經於前一個月像主管請了初二的假，不然父親初二繼續上班「會不會又收到那麼多的紅包呢？」。

女網友也將初一至初七(初二休假)，父親上班後收到的紅包統計紀錄下來，「初一收190個、初二休假、初三收64個、初四收45個、初五收48個、初六收43個、初七收16個」，總計406個，若扣掉初六、初七兩天，父親於過年期間初一至初五總共5天收了347個紅包。

對此，女網友也認為，「看到父親收到的紅包，讓她明白，無論做什麼工作，都要敬業樂業，要把工作做好，做一個有責任感的人」。

有女網友在網上分享，由於爸爸過年還要上班，但過年5天總共收到了「347個紅包」。（圖／翻攝自小紅書）

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我都想去當保全了」、「什麼時候拆，想看」、「我看到這麼訊息都覺得開心呀」、「幸福啊」、「那是妳爸爸平常對人好的緣故，人緣好是關鍵，恭喜發財，好人一生平安」、「比我收藏的紅包袋還要多啊」、「妳爸爸收得比我還多」、「真的讚，要學習」。

另外，也有網友表示「廣東港澳這邊派紅包叫『利是(粵語)』，意思是順順利利，主打就是一個氛圍」、「我很喜歡你們廣東的紅包氛圍，金額不大，給和收都很開心。我們這裡一千起跳，給的人是負擔，收的人也是負擔」。