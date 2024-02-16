桃園市長張善政15日開工日率府一層向市府團隊新春團拜，他分享過年發福袋時有婦人激動握著他雙手，感謝桃園免費肺癌篩檢政策救了她老公一命。張善政16日在臉書上表示，「我們每天努力的市政，最終都會成為每一個家庭、每一個市民的點滴感受，一項有意義的政策，挽救的是一個個珍貴的生命與幸福的家庭」，引發討論。

張善政15日在臉書上表示，「初六，開工日，我們為市政的努力從來不停」，張善政強調，「一早我和市府同仁一起新春團拜。雖說是『開工』，但市政其實不曾停下。春節期間，許多警消同仁、清潔隊員仍不懈地在桃園的每個角落堅守崗位」，張善政也提到，「我們每天努力的市政，最終都會成為每一個家庭、每一個市民的點滴感受」。

張善政也分享，在春節參拜廟宇的行程中，一位太太這樣激動地告訴他「謝謝市政府救了我先生一命」。原來，她的先生在參與市政府全額補助的「桃園市擴大肺癌篩檢計畫」後檢出癌症，於是能夠及早接受後續治療。張善政認為，「一項有意義的政策，挽救的是一個個珍貴的生命與幸福的家庭。」

張善政最後更說，「回顧過去一年，我們完成了超過150項的政見，從產後心理諮商、幼兒園大班助學金到免費肺癌篩檢，就是希望打造桃園成為一個宜居的城市，讓各年齡層都受到照顧。新的一年，市府團隊會持續打拚，創造市民更優質的生活，讓『未來從桃園開始』！」