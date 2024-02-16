今天（16日）受東北季風影響，中部以北及宜蘭地區低溫14度，白天高溫也只有16度左右，明天（17）清晨溫度依然偏低，白天後逐漸回暖，下周四（22日）有鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東北部會轉涼，冷空氣恐怕會一直影響到下下周一（26日）。

中央氣象署資料顯示，明天清晨在輻射冷卻影響下，各地感受偏涼，台南以北低溫約12度，宜蘭、花蓮約15度，高屏東、台東地區約17度，白天東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，北台灣高溫上看26度，其他地方最高也有28度，西半部日夜溫差較明顯。

下周回暖後，接下來會有一股冷空氣來襲，降雨也會變明顯。（圖／中央氣象署）

下周日至下周三（18日至21日）台灣周遭吹東南風至偏南風，天氣相對穩定，白天溫暖偏熱，各地也呈現多雲到晴的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周四（22日）鋒面通過，加上東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；下周五（23日）受東北季風影響，台灣附近水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；氣象署指出，下波東北季風至少會影響到26日，北部及東北部天氣感受較冷，其他地區早晚也偏涼，不過後期冷空氣強度還有不確定性，氣象署將持續觀察。