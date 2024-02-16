《熱辣滾燙》來啦！電影片段合集 賈玲真的沒有讓大家失望

最近因減重50公斤的賈玲而爆紅的新片《熱辣滾燙》，自大年初一上映以來熱度滿滿，減重成功的賈玲全新形象亦成為網路熱搜紅人。由於全球生活較富裕國家地區的人們普遍受肥胖問題困擾，減重健身話題也隨之再次走紅。不過，雖然賈玲減重成功，但靠健身方式減重卻十分艱難，在電影中出鏡的健身教練指出，像賈玲那樣的減重健身方式，有98%的人做不到。

據《封面新聞》報導，根據世界肥胖聯盟的數據，2020年全球約有38%的人BMI在25以上，並且超重/肥胖率持續攀升。預計到2035年，全球將有超過40億人超重或肥胖。而一場關於自我價值認同和突破的電影，也讓減重和拳擊成為人們朋友圈熱議的話題。

報導說，受到賈玲與電影《熱辣滾燙》的激勵，不少觀眾在看過電影後就衝進健身房，前往健身減重場所諮詢的減重者暴增。春節期間《熱辣滾燙》繼續增添拳擊運動的熱度，電影中的賈玲減重100斤後清晰的馬甲線，也鼓舞很多網友積極運動。成都一處泰拳館中搏擊的呐喊聲充斥各處，而往年此時並無多少鍛煉者，業者表示，「很多會員要求提前開館，開館後搏擊的人變多了」，仔細詢問下，很多是因為電影《熱辣滾燙》才來諮詢的，其中超過半數是女性，男女比例約為3:7。

減重成功的賈玲在電影《熱辣滾燙》拍攝現場。（圖／鳳凰網）

作為電影中見證賈玲突破自我的健身館，其健身教練擔任著重要角色，這位專業的健美從業者指出，在電影熱映後掀起的減重潮不容易持續下去。經詢問普通人在沒有專業指導的情況下，一年內是否也能減重100斤？教練譚阿聰表示，「98%不能，還有2%看個人自學能力。」不能光看片中角色的減肥場景，它有專業的團隊製訂計劃，而普通人則很難達到。

如果專業人士指導持續減重，一年需要多少花費？健身教練指出，以某連鎖健身品牌50元（人民幣）一節的燃脂課程來看，一年需要近2萬元（人民幣，約合台幣8.6萬元），其中只是單純的燃脂課程，不包括增肌塑形等課程。如果是專人專訓，基礎收費要超過6萬元人民幣（約合台幣25.7萬元）。減動健身每個地方價格不一樣，演員為了影片呈現而減重進行的經濟投入和時間投入，普通減重者不能類比。

報導說，一名減重成功的消費者小佳（化名）表示，「從180斤（90公斤）到100斤（50公斤），我斷斷續續用了2年，走過很多彎路，花了不知道多少錢，和我一起進減肥訓練營的朋友很多早早退營。」她說，「不斷失敗又站起來才是普通減重人的常態。」一場熱播的自我革新電影勢必會激勵著正在低谷的人們看到前進的方向，正在經歷體重困擾的人們也應該選擇適合自己且科學的減重方式，更要注意熱度之下的消費陷阱。