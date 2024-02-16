網紅「晚安小雞」12日在柬埔寨開直播，拍攝造假闖入詐騙園區遭襲擊內容，還一度失聯，隔日再開直播時，身上多了傷痕與勒痕，想製造出逃出詐騙園區的假象，這個直播也引起柬埔寨警方注意，並於昨(15)日下午召開記者會當場戳破假像，「晚安小雞」不僅坦承自導自演，而今(16)日其劇本內容也被公開，竟是打算拍攝有關人口販賣、強姦，以及販賣人體器官的造假影片。

據《柬中時報》報導，網紅「晚安小雞」與「阿鬧」遭西港省當地法院裁定，依犯有煽動製造社會動亂罪，判刑2年，並裁罰每人400萬柬幣（約新台幣30896元）；當地法院也指出，晚安小雞與阿鬧來柬埔寨的目的，為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦，以及人體器官交易的造假影片。

西港省省長郭宗朗於昨(15)日的記者會上，也態度堅定的表示，晚安小雞與阿鬧犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨法律規定，兩人必須承擔法律責任，也認為「這個問題非常嚴重，不能只是批評教育，如果我們原諒他們，那麼接下來還會有人繼續造假，抹黑柬埔寨的形象」。