謝章穎（後排左起）、徐鈞浩、石知田、張洛偍；譚善謙（前排左起）、曾敬驊、黃禮豐拿著親筆寫的春聯合影。（一諾影視提供）

《想見你》金獎主創團隊全新打造的黑色愛情影集《如果我不曾見過太陽》日前首度曝光卡司，由新生代人氣演員曾敬驊和李沐領銜主演，集結金獎陣容馬志翔、姚淳耀、程予希、袁子芸、江齊等眾實力派演員，以連續殺人罪犯為主角，描述其與芭蕾天才少女相知相惜的黑色愛情故事。

影集雖如火如荼的拍攝，但適逢農曆新年，演員及劇組也開心休假陪家人，主演們分享「多采多姿」的過年生活和龍年期許。程予希特地寫春聯送劇組人員，演員們收到後，紛紛上傳社群，顯現演員間彼此的好感情。

因為是夯劇《想見你》的原創團隊，《如果我不曾見過太陽》才釋出演員卡司網友就已經期待不已，主創團隊得知後表示：「本次選角都是我們認定的一時之選，能感受到演員們對劇本的熱愛，再加上現場看到演員們彼此間的丟接球、化學反應，因為這些演員，角色變得更加立體且真實。」

而日前也釋出第二波演員名單，包含江宏恩、陳孝萱、李淑楨、隆宸翰、等實力派演員及亮眼新星，演員們之間的互動過程也將是本劇的一大看點。導演也補充：「觀眾這次可以藉由《太陽》看到演員們在表演上的『反差』，至於是誰？是反差萌還是反差壞？大家可以拭目以待！」。

《如果我不曾見過太陽》自從去年11月冬季開拍，至今歷經不少寒流與雨戲，網友們很好奇在演員心中誰最符合「小太陽」稱號，李沐自認就是個小太陽，「但從某個寒流開始，我的晴天體質就消失了。」語氣充滿無奈但也誠實可愛。程予希也來自薦，表示自己才是最具備「小太陽」特質的人：「我拍戲很常遇到好天氣，比較容易收工後才下雨！」

相較於兩位理性派演員，曾敬驊則感性認為心中的小太陽是李沐，因為「縱使天氣寒冷，她還是每天能量滿滿，帶給大家溫暖的笑容。」接下來劇組將到台中地區取景，演員們難掩期待，曾敬驊：「離開台北拍攝對我來說都滿新鮮的，會有新的生活圈，也可以更專注於角色狀態，我非常期待可以在台中工作，好吃的太多了。」李沐也興奮說：「每次去台中拍戲都會趁空檔去科博館看恐龍，希望這次有機會和演員們一起去校外教學。」

《如果我不曾見過太陽》由金獎製作人麻怡婷領軍的「一諾影視」製作，「八大電視」全球獨家發行，更多相關資訊敬請隨時關注「一諾影視」的官方FB、IG及YouTube頻道。