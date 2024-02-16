網紅晚安小雞、阿鬧自稱在柬埔寨凱博園區遭凌虐、搶劫，被柬埔寨警方逮補，如今2人依犯下煽動製造社會動亂罪，被判刑2年及每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。前立委沈富雄表示，柬埔寨把他們抓起來，說刑滿才可以回家，若能做到底，他就對柬埔寨另眼相看。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室 》中表示，網路是賺錢的媒介，網路賣東西，可以賺錢；網路有聲量，又可以賺錢，這些鬼混的小孩子算厲害，因為腦筋若轉得不快、心不夠狠，不會一路殺進柬埔寨做這種事情。一般的孩子在宮廟做八家將就好了。

沈富雄接著表示，柬埔寨把晚安小雞、阿鬧抓起來，說刑滿才可以回家，若能做到底，他就對柬埔寨另眼相看。希望他們不要把這些人當作貪汙的媒介，比如家人拿錢來，就放人回去，這樣他就會看不起。

沈富雄認為，網紅現象是一時的，是會過去的，所以不用太操心；像他這種憂國憂民的人，從來不操心。

媒體人尹乃菁表示，這一次晚安小雞、阿鬧很快就被揭穿了。「晚安小雞」這件事情，如果不是很快被揭穿，很容易被上綱成為犯罪淵藪。柬埔寨官方這麼快做出掃蕩跟宣判行為，也是因為他們的國家受到很大的傷害。