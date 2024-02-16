納豆前女友、女星林千又，近年淡出演藝圈，轉戰電商和精品代購，15日她突在IG限時動態連發多文，控訴長期遭富商男友毆打，導致她提分手躲到美國，結果近日男方又闖到她家偷走所有名牌包，她也報警處理。

林千又透露她和男友在一起的3年中，她與世隔絕，生活只有對方和工作，但男方多次嫌棄她過去，覺得她交太多男友、嫌她髒，讓她相當難過，認為自己沒有做錯，也沒在交往期間劈腿，「交男朋友犯法嗎？」

林千又透露男友喝醉打她。（圖／取自林千又IG）

林千又曾被打到送醫後又心軟復合。（圖／取自林千又IG）

男方闖進林千又家偷包。（圖／取自林千又IG）

她也透露男方過去喝醉時，就失控拉著她頭髮拖下車，還拿水瓶砸她，去年8月更把她打到送醫院，她只好分手逃到美國，後來男友道歉表示表示不會再犯，她心軟復合，結果近日對方又動手，還闖進她家偷走所有名牌包，她也公布對方身分「40歲大老闆，台積電供應商會幹這種事，我們法院見」。

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