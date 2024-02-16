今（16）日許多公司已開工，藝人除了演藝活動陸續啟動外，斜槓的副業也開工了。憑著電影《幸福城市》入圍金馬獎、台北電影獎最佳新演員的謝章穎，他選在苗栗開便當店，一切從零開始，「從一間廢墟到現在的店面，施工到完工都是親自盯場；店裡面的人力、食材、成本、設備等都一手打理。」雖然便當店才開業不久，但目前業績已趨近平穩。

謝章穎便當店生意日趨平穩。（奮青工作室提供）

楊富江回越南過年。（奮青工作室提供）

另外連續2年入圍金鐘獎的楊富江，因熟悉越南語，同時也接觸了泰文、西文、德文及客語，在表演工作之外，斜槓多語翻譯及語言指導副業，這些經歷讓她在表演上有更多的成長。今年楊富江回越南過年，提及年夜飯，除了家常菜紅燒豬肉、雞肉沙拉，還有特別的越南美食，「我們過年必吃的還有甜粽與蜜餞。」

余晉自創服飾品牌經營得有聲有色。（奮青工作室提供）

主演BL劇《我的牙想你》受到矚目的余晉，則是經營服飾品牌，從設計、布料挑選，每一步都親自參與，「從發想到如今販售已經快1年，只能說每一次設定的目標都有達成，真的很感謝一路支持的朋友們及品牌搭檔。」提到品牌建立過程最擔心的狀況，他說國際包裹聯絡不到收件人時最麻煩，「因為國際運費很貴，而且國際包裹退件運費是自行吸收，這樣算下來，運費成本會很高。很謝謝粉絲們的支持，更希望透過品牌創作過程，可以獲得更多表演的能量。」

演員汪奇威則開始兼當多元計程車司機，他透露曾經載過一個女房東，一上車就對電話飆髒話，還說要把對方趕出去，沒想到電話一掛斷，她立刻切換成溫柔模式說：「抱歉，剛在吵架啦！」汪奇威也趁著初五情人節人潮，開計程車賺外快。

去年戲約不斷的夏騰宏也馬不停蹄投入工作，他透露過年時終於可以好好在家休息，陪家人，在家當小孩的大玩偶，並預告今年的工作型態會有些許變動，「會有新的工作突破，請大家敬請期待。」