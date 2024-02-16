女星荳荳（何紫妍）有著甜美外型，在節目上玩益智桌遊表現出色，獲得觀眾喜愛，受封「狼人殺女神」的稱號。近日她在節目中透露，自己曾經是個「戀愛腦」，因為看劇太入迷，所以去私訊劇中男演員的帳號，竟然真的收到對方回覆，兩人私訊一陣子後，第一次見面對方居然傳飯店房號，讓她瞬間夢碎。

荳荳近日在節目《11點熱吵店》中透露，自己曾看劇入戲太深，太喜歡其中一名大陸古裝劇男演員，對方人氣很高，在微博上有數百萬或數千萬粉絲追蹤，看起來白白淨淨、瘦瘦高高，拿過人氣獎的演員。荳荳透露自己在取得微博帳號認證後，私訊對方，一開始沒有抱太大期待，沒想到對方最後居然回她，兩人還交換了微信(通訊軟體)。

兩人熱絡互傳訊息一陣子，荳荳一開始有點擔心是冒充的，但是對方直接發語音和她聊天，那時AI技術還不成熟，讓荳荳確信真的是本人，之後某年12月她曾到大陸工作，想約男方見面，但對方說自己正在杭州拍戲，離她太遠了，因此無法碰面，荳荳表示「那時候其實是有一點打擊，就覺得好像兩個人因為距離的關係，所以有點沒辦法，然後有點想要打消這個念頭，就慢慢有點疏遠冷淡了。」

沒想到，隔一年2月對方和她說要來台灣了，他到台灣後直接傳了一組房間號碼給荳荳，要她直接到飯店去找他。荳荳說當下有點嚇到，覺得對方太直接了，她說「你直接給我房號，我覺得很明顯，感覺好像是要怎樣」，最後她太害怕，就沒有赴約，瞬間夢醒。主持人沈玉琳提到，對方可能也是要測試她是不是這種咖，不是的話就懶得再聯絡了，荳荳認同說「我覺得他可能是在每一個地區，說不定都會撩一個。」