納瓦尼是俄羅斯總統普丁的頭號政敵，長期批評普丁與周圍菁英份子貪瀆腐敗。

俄國總統普丁的頭號「眼中釘」納瓦尼（Alexei Navalny），周五（16日）經由服刑監獄聲明在獄中死亡。此事發生時機頗為敏感，因為俄國即將再3月15日舉辦總統大選。俄羅斯調查委員會表示已對這起死亡事件按照程序展開調查。他的重要盟友高度質疑此事，直斥是普丁下的毒手。多年前他接受外媒訪問時表示，他知道挑戰普丁體制的確有危險，但是他並不害怕。

路透社報導，納瓦尼在獄中突然死亡的消息發布後，俄國盧布（Rouble）兌美元匯率立即走軟、一度逼近1美元兌93盧布。俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，亞馬爾—涅涅茨（Yamalo-Nenets）自治區的醫護人員花了半小時對納瓦尼施救，仍未能將他救活。

納瓦尼死訊發布後，他的左右手之一伏科夫（Leonid Volkov）在社群平台X寫道：「我們沒有理由相信國家政治宣傳。倘若消息屬實，那麼這不會是『納瓦尼死了』，而是『普丁殺了納瓦尼』。但我1秒鐘都不相信他們的說詞。」納瓦尼另一重要盟友日丹諾夫（Ivan Zhdanov）說，當局應該在24小時之內向納瓦尼的親屬通知他的死訊，但目前尚未發出任何通知。

納瓦尼最後服刑地點是在北極圈以北的亞馬爾—涅涅茨自治區流放地，氣候嚴寒，有「極地之狼」稱號。

2023年諾貝爾和平獎得主之一、俄羅斯報人穆拉托夫（Dmitry Muratov）向路透社表示，納瓦尼的死是「謀殺」，他認為是監獄嚴酷的環境所致：「我真心認為，關押條件導致納瓦尼死亡......他不僅遭到判刑，還遭人謀殺。」

批評克宮不遺餘力、流亡在外的俄國富商霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）說，倘若納瓦尼真的死亡，俄羅斯總統普丁要負起責任。俄羅斯反戰派總統參選人納德茲丁（Boris Nadezhdin）透過Telegram表示，他衷心祈禱納瓦奇死亡的消息不是真的，「納瓦尼是我所認識最有才華、最勇敢的人士之一」。

納瓦尼曾經因為中毒險些喪命。

納瓦尼是俄羅斯境內反對普丁人士的領袖，2010年至2021年在俄國領導異議份子頻頻上街抗議，批評普丁與政壇高層腐敗、貪婪、生活豪奢，聲名大噪，長年遭到俄國安全當局鎖定。

他2020年疑遭俄羅斯聯邦安全局毒殺，後經救治倖存。他當時表示，2020年8月在西伯利亞中毒，在德國接受治療期間，西方國家實驗室檢測顯示有人對他施以神經毒劑意圖取他性命。克宮駁斥這項說法，並稱毫無證據他是神經毒劑中毒。

2021年1月他自願返回俄羅斯，令反對派欽佩不已。當局隨即逮捕納瓦尼，他因詐欺等罪名判刑11年半，2021年入獄至今。去年（2023年）8月又因幾項極端主義罪名在遭判刑，刑期增加19年。納瓦尼聲稱這些指控是針對他在2010年代領導反克里姆林宮運動的政治報復，也不指望自己能在普丁有生之年獲釋。

2011年納瓦尼在莫斯科接受路透社採訪時，記者問他是否害怕挑戰普丁領導的體制？納瓦尼回答：「這就是我跟你不一樣的地方：你害怕，但我不怕。我知道有危險，但我為什麼要害怕？」