網紅「晚安小雞」12日在柬埔寨開直播，拍攝造假闖入詐騙園區遭襲擊畫面，遭柬埔寨警方戳破假像，並於昨(15)日召開記者會，公開晚安小雞的劇本與相關道具，當地法院也依煽動製造社會動亂罪，速判有期徒刑2年；對此，律師陳君瑋表示，晚安小雞簡直開了大玩笑，若相同的罪在台灣「有機會緩刑，不用關」。

「晚安小雞如果適用台灣法律，處罰會跟柬埔寨不一樣嗎？」，律師陳君瑋於臉書粉絲專頁發文表示，網紅「晚安小雞」與「阿鬧」在柬埔寨涉嫌散布不實訊息遭逮捕，並依煽動製造社會動亂罪，被速判2年有期徒刑，另裁罰每人400萬柬幣（約新台幣30896元）。

但這樣的事件發生在台灣，陳君瑋表示，依據《刑法》151條恐嚇公眾罪，最重2年徒刑，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑。

另外，依據《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，假消息犯罪，最重處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，「散布謠言，足以影響公共之安寧者」。

陳君瑋指出，若在台灣與柬埔寨犯相同的罪，處罰結果大概差不多，都可判到2年，但在台灣，「不會判到最高2年，而且如果願意承認犯罪，是有機會緩刑，不用關」，然而台、柬最大的差別，「柬埔寨可以再幾天內出現判決，且知道判幾年」，但是在台灣，若涉及刑事犯罪，需經檢察官起訴，法院開庭審理，最快也要2個月才會有結果，不太可能幾天內就有判決。

陳君瑋也表示，台灣的司法會給予當事人辯論、請律師的機會，「縱然他們『看起來』好像犯罪明確，但是基於『無罪推定』，還是要走完全部程序才可以」。

陳君瑋提到，台灣與柬埔寨沒有邦交，司法互助情形也不頻繁，且要在當地找到中文、柬語都能通的律師也是個難題，他也不禁感嘆「晚安小雞選擇在柬埔寨犯罪，真的是開了一個大玩笑，東南亞在處理犯罪，都是不手軟的」。