近日網路傳出一段影片，中國廣西省貴港市有一名女孩，在村裡挨家挨戶要紅包，父親見女兒回家還責怪女兒一大早不見人，豈料女兒扛著一麻袋紅包回來了，大概兩萬多人民幣（約台幣8萬多）。不過也有網友酸「低劣的劇本」。

綜合陸媒報導，2月10日大年初一一大早，廣西省貴港市這名爸爸找不到女兒相當著急，看到女兒扛了一個麻布袋回來，連忙問：「妳去哪裡了？一個大早上，到處找妳吃飯都沒看到妳人」，結果女兒打開袋子，解釋：「去拿紅包了」，他不敢相信自己的眼睛，驚呼：「怎麼收了這麼多？拿個袋子，全村妳都去了是嗎？」

消息一出，引發網友熱議，紛紛留言：「好傢伙，致富之路」、「我在廣西沒見過超過50塊的紅包」、「太誇張了吧，貴港的紅包哪有那麼多，都是10塊20的，還扛回來一麻袋？」不過也有網友酸「低劣的劇本」、「白癡小編，這純屬是在炒作你還幫忙炒」、「比那個外送年入150萬的還離譜，這是要進入大躍進網紅版新時代了嗎」、「萬聖節要糖，不給糖就搗蛋紅包版嗎？」、「這一袋要真正紅包，你猜猜有多少斤」。