日本熊本縣天草市立御所浦白堊紀資料館與福井縣立恐龍博物館15日發佈消息稱，在熊本縣苓北町白堊紀晚期地層中發現的化石為暴龍科恐龍之下顎骨。此前也發現過該科恐龍的牙齒，本次為日本國內首次發現該科恐龍骨骼。

恐龍全長推測約為8公尺，恐龍博物館研究團隊表示，很有可能是新品種的恐龍。若屬實，暴龍科在亞洲的分布範圍以及白堊紀晚期肉食恐龍分類的研究有望加速。

化石於2014年10月在前述兩間機構的聯合調查中發現，發現時骨骼還包含在石塊之中。使用CT設備調查後，判定該化石即為是下顎骨中用於支撐牙齒的部位，普遍稱為「齒骨」。

左齒骨長約14公分，右齒骨長約17公分，高度均為約8公分。這也是日本國內發現最大的肉食恐龍顎骨。研究團隊從齒骨較高、牙齒截面為橢圓狀等特徵，判定為暴龍科的化石。此外，團隊還觀察到正在換牙的牙齒。

天草市立御所浦白堊紀資料館將於3月20日改名為「御所浦恐龍之島博物館」後重新開放，展示此次發現的化石實物。福井縣立恐龍博物館則將展示複製品。