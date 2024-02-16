大陸歌手薛之謙出道多年，唱紅許多耳熟能詳的熱門歌曲，受到許多歌迷支持喜愛。沒想到近日卻陷入違反《著作權法》風波，引發大陸官媒怒批。

昨（15日）薛之謙到電影院觀賞春節強檔《飛馳人生2》，隨後在微博更新貼文，除了曬出自拍照，還附上翻拍電影正片畫面的3張照片。

大陸官媒發聲譴責薛之謙。（翻攝自微博）

此舉今（16）日，遭大陸官媒官方電影頻道CCTV-6發聲批評：「某公眾人物公開發布在映電影屏攝照片且拒不承認錯誤的行為，引發全網對於『盜攝』的又一輪熱議」，強調在電影院拍攝電影正片、電影彩蛋、拍攝照片並發朋友圈、只拍攝但不傳播等，皆屬盜攝行為。

薛之謙則發文回應：「祝你慧眼，識圖看片；本尊在謝，你在塞臉；習慣示眾，罪帶笑點；此心光明，亦復何言」，稍早他轉發央視新聞有關盜攝討論的視頻寫下：「文字，乃兇器，可傳善，可滋惡 。流量，是乾爹，可換銀，可報應」，二度回應盜攝爭議，掀起熱議。